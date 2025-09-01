প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত দর্শনার্থী নেই সুন্দরবনে, মাছ ধরতে ছুটছেন জেলেরা

দীর্ঘ তিন মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে দর্শনার্থী ও বনজীবীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন। আজ সোমবার প্রথম দিনে আশানুরূপ দর্শনার্থীর দেখা মেলেনি সুন্দরবনের পর্যটন স্পট করমজলে। এ দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৩৭ জন দর্শনার্থী প্রবেশ করেছেন করমজলে। দীর্ঘদিন পরে সুন্দরবনে ঘুরতে পেরে খুশি এসব দর্শনার্থী।
যশোর থেকে আসা দর্শনার্থী শাহিদ আফ্রিদি বলেন, ‘অনেক দিন পরে সুন্দরবনে এলাম। বানর, হরিণ, কুমিরসহ বিভিন্ন প্রাণী দেখলাম, খুবই ভালো লাগছে।’
নোয়াখালীর বাসিন্দা মো. সরোয়ার বলেন, ‘সুন্দরবনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম অনেক দিন ধরে। কিন্তু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারি, সুন্দরবন বন্ধ। পরে জানলাম ১ সেপ্টেম্বর খুলবে। গতকাল রাতে এসে মোংলায় থেকেছি। আজ সকালে আসলাম। সুন্দরবন ঘুরে খুবই ভালো লেগেছে।’
জানতে চাইলে করমজল বন্য প্রাণী প্রজননকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজাদ কবির জানান, সুন্দরবনে দর্শনার্থী আসার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগ। ফুট ট্রেইল, ঝুলন্ত সেতু, ওয়াচ টাওয়ার, হরিণ ও কুমিরের শেড সবকিছুই সাজানো হয়েছে নতুন করে। দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে জানান এ কর্মকর্তা।
এদিকে প্রথম দিনেই পাস পারমিট নিয়ে হাজারো জেলে মাছ ধরার জন্য রওনা দিয়েছেন সুন্দরবনে। জেলেদের আশা, তাঁরা আশানুরূপ মাছ পাবেন। শরণখোলা থেকে সুন্দরবনে যাওয়া জেলে মহিদুল ইসলাম বলেন, ‘তিন মাস বন্ধ ছিল। খুবই কষ্টে দিন কেটেছে। পাস পারমিট নিয়ে আজকে বনে যাচ্ছি। আশা করি, ভালো মাছ পাব।’
এ বিষয়ে সুন্দরবনের শরণখোলা স্টেশন কর্মকর্তা (এসও) মো. খলিলুর রহমান বলেন, প্রথম দিনে ২৫০টি নৌকায় পাস পারমিট দেওয়া হয়েছে। একেকটি নৌকায় গড়ে দুই-তিনজন করে জেলে বনে প্রবেশ করেছেন।
পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) রানা দেব বলেন, জেলেরা যাতে বনের পরিবেশের ক্ষতি ও কোনো ধরনের অপরাধে জড়িত না হন, সে জন্য তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ছাড়া বিপদ এড়াতে প্রতি জেলে নৌকায় সংশ্লিষ্ট স্টেশন ও টহল ফাঁড়ি অফিসের মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে।