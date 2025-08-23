হোম > সারা দেশ > খুলনা

তালায় যুবদল নেতাকে গলা কেটে হত্যা

তালা (সাতক্ষীরা)  প্রতিনিধি

হত্যার শিকার এস এম শামীম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ইসলামকাটি ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম শামীম হোসেনকে (৪২) গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দিবাগত রাতে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার ১৮ মাইল বাজারসংলগ্ন নিজ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত শামীম তালার ইসলামকাটি ইউনিয়নের উথুলি গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল গফ্ফার শেখের ছেলে।

এলাকাবাসী জানান, শামীমের মা চাকরি শেষ করার পর প্রায় ৮-১০ বছর আগে ১৮ মাইলে জমি কিনে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। সেই বাড়িতেই মা, স্ত্রী ও এক সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছিলেন শামীম।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাত ১১টার দিকে শামীমের সঙ্গে দুই-তিন ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে আসে। পরে তারা বাড়ির দ্বিতীয় তলা থেকে তৃতীয় তলায় যায়। শামীম দীর্ঘ সময় দ্বিতীয় তলায় নিজের কক্ষে না ফেরায় তাঁর স্ত্রী খুঁজতে গিয়ে তৃতীয় তলায় রক্তাক্ত অবস্থায় শামীমের মরদেহ দেখতে পান। দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে তাঁকে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে শনিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তালা উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান সাইদ বলেন, ‘এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাই।’

ডুমুরিয়া থানার ওসি মাসুদ রানা জানান, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে হত্যার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্ত করছে।

