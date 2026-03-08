হোম > সারা দেশ > খুলনা

নড়াইলে বালুভর্তি গাড়ির চাপায় শিশু নিহত

নড়াইল প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় বালুভর্তি গাড়ির চাপায় লিমন মোল্যা নামে সাড়ে তিন বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত লিমন মোল্যা কালিয়া উপজেলার কালডাঙ্গা গ্রামের ইকরামুল মোল্যার ছেলে।

রোববার (৮ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কালডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা ১১টার দিকে লিমন বাড়ি থেকে রাস্তায় উঠছিল। এ সময় বালুবাহী ল্যাটাগাড়ি গাড়ি তাকে চাপা দিলে সে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে নড়াইল সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

