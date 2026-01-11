হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় যুবককে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

প্রতীকী ছবি

খুলনার পূর্ব রূপসায় আব্দুল রাশেদ ওরফে পিকুল (৩০) নামের এক যুবককে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার কদমতলা বালুর মাঠ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত পিকুল রূপসা উপজেলার বাগমারা এলাকার আব্দুল আওয়ালের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রূপসা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. সবুর বলেন, রাত ১টার দিকে পিকুলকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত কয়েকটি গুলি করে। তার মধ্যে একটি গুলি পিকুলের বুকে লাগে। গুলির শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা বেরিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন পিকুলকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পিকুলের বিরুদ্ধে রূপসা থানায় বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

