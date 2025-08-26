হোম > সারা দেশ > খুলনা

তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবির কাছে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি

সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি। ছবি: আজকের পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল সোমবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।

ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন—শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের মনিরা পারভীন (৪৭), হরিনগর গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪৮), কালীগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদ আলী (৫৭), বেনাদনা গ্রামের রবিউল ইসলাম (৩৫) এবং গড়ইমহল গ্রামের মাসুম বিল্লাহ (৩০)।

সাতক্ষীরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, নাম-ঠিকানা যাচাই শেষে সোমবার মধ্যরাতে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজিবির তলুইগাছা বিওপির নায়েব সুবেদার আবুল কাসেম বলেন, ২৪ আগস্ট রাত ১১টার দিকে হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় প্রবেশের সময় বিএসএফ তাঁদের আটক করে। পরবর্তীতে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলির সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

