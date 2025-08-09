চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে পাচারকালে ৯ কেজি রুপা জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮ কেজি ৯০০ গ্রাম ভারতীয় রুপা জব্দ করেছে বিজিবি। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার জগন্নাথপুর বিওপি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির সহকারী পরিচালক হায়দার আলী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিজিবির একটি দল সীমান্তের ঈশাড়ার মোড় এলাকায় অবস্থান নেয়। ভোর ৫টার দিকে দুই ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে সীমান্তের দিকে গেলে বিজিবি তাঁদের থামতে সংকেত দেয়। তাঁরা সংকেত উপেক্ষা করে পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি ধাওয়া করে। একপর্যায়ে তাঁরা মোটরসাইকেল ফেলে পাশের পাটখেত দিয়ে পালিয়ে যান। পরে মোটরসাইকেলটি তল্লাশি করে অভিনব কায়দায় লুকানো রুপা জব্দ করা হয়। রুপা, মোটরসাইকেলসহ জব্দ মালপত্রের আনুমানিক মূল্য ২১ লাখ ৯৪ হাজার ৯০০ টাকা।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক মো. নাজমুল হাসান বলেন, এই ঘটনায় দামুড়হুদা থানায় মামলা করা হয়েছে। রুপাগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।