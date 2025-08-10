হোম > সারা দেশ > খুলনা

ইবিতে পরীক্ষার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিভাগে তালা

ইবি প্রতিনিধি

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।

রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের নিচতলায় তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। একই সঙ্গে বিভাগের অফিস কক্ষে তালা মেরে দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে ‘দাবি মোদের একটাই, ফোর টু-এর পরীক্ষা চাই’, ‘ডেট নিয়ে প্রহসন, চলবে না চলবে না’, ‘মুক্তি মুক্তি মুক্তি, ফর টু-এর মুক্তি চাই’, ‘মিষ্টি কথায় মিটবে না, ১৯-২০ সেশনের যন্ত্রণা’, ‘সবাই যখন স্বর্গে, আমরা কেন মর্গে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত ৭ জুলাই চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ফল প্রকাশ হয়নি। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা ২৮ জুন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিতে পারেনি বিভাগটি। আইন অনুষদের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনার্স সম্পন্ন করলেও আল ফিকহ বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রথম সেমিস্টারের ফল এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ না পাওয়ায় সেশনজটে পড়েছেন।

আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা এবং প্রথম সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ করা না হবে, ততক্ষণ তাঁদের কর্মসূচি চলবে।

এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন জানান, ফল প্রকাশের জন্য কাজ চলছে। পাশাপাশি বাকি দাবিগুলোর বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।

