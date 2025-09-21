এসএসসি পরীক্ষার ১৪০টি ‘ভেন্যু কেন্দ্র’ বাতিল করছে যশোর বোর্ড

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ১৪০টি ‘ভেন্যু কেন্দ্র’ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ড। এই সিদ্ধান্তের ফলে নিজ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দেওয়ার যে সুযোগ ছিল, সেটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মতিন বলেন, ‘এসএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশে নেওয়ার জন্য ২০২৬ সাল থেকে কোনো ভেন্যু কেন্দ্র থাকবে না।’
ভেন্যু কেন্দ্র কী?
যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় এসএসসি পরীক্ষার জন্য ২৯৯টি কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে থাকে। যদি কোনো কেন্দ্রে সব পরীক্ষার্থীর জায়গা সংকুলান না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী কোনো প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা ‘ভেন্যু কেন্দ্র’ নামে পরিচিত। যশোর বোর্ডের অধীনে এমন ১৪০টি ভেন্যু কেন্দ্র আছে।
অনেক প্রতিষ্ঠান এই সুযোগের অপব্যবহার করে নিজেদের শিক্ষার্থীদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করত। এর ফলে পরীক্ষায় অনৈতিক সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। এই অভিযোগগুলো আমলে নিয়েই যশোর শিক্ষা বোর্ড ভেন্যু কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
নতুন নিয়ম ও শর্তাবলি
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মতিন জানান, যেসব প্রতিষ্ঠান ভেন্যু কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছিল, তাদের এখন থেকে নিকটস্থ অন্য কোনো কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এ জন্য তারা কোন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক, তা আবেদনের মাধ্যমে বোর্ডকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।
এ ক্ষেত্রে ছয়টি বিশেষ শর্ত দেওয়া হয়েছে:
যদি কোনো ভেন্যু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান আবেদন না করে, তবে বোর্ড নিজ ব্যবস্থাপনায় তাদের ভেন্যু বাতিল করে অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।
যেসব কেন্দ্রে ৩০০-এর কম পরীক্ষার্থী আছে, জরুরি কারণ ছাড়া সেসব কেন্দ্র স্থগিত করা হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীসংখ্যার ওপর ভিত্তি করে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।
কেন্দ্র হিসেবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো ভালো এবং চারদিকে নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকতে হবে।
ওই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাবের সুবিধা থাকতে হবে।
কেন্দ্রের যোগাযোগব্যবস্থা ভালো হতে হবে।
কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হতে হবে।
অধ্যাপক ড. আব্দুল মতিন আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা নিজেদের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলে নকলের অভিযোগ ওঠে এবং শিক্ষকেরাও নানা ধরনের অপকর্মে জড়িয়ে পড়েন। এতে পরীক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। এ কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আন্তবোর্ডের সিদ্ধান্তে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।’ তিনি আরও যোগ করেন যে ভেন্যু কেন্দ্র বাতিল হলে দু-এক জায়গায় নতুন কেন্দ্র বাড়তে পারে, তবে পুরো প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট সময় হাতে আছে।