খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ঘোষণা যেকোনো সময়

খাগড়াছড়ি সদর ও গুইমারা উপজেলায় চলমান ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা প্রশাসন। গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে সর্বসাধারণকে আদেশের বিষয় জানিয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে উপজেলা দুটির যানবাহন ও মানুষের চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে আজ শনিবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্রটি বলছে, যেকোনো সময় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হতে পারে। এমনকি আগামীকাল রোববার ভোর থেকেও এই ধারা প্রত্যাহার হতে পারে।
সন্ধ্যা ৬টার দিকে খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাসান মারুফ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের গণবিজ্ঞপ্তি জারির আদেশে স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে এ বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি চলছে। পরে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হবে।’
এদিকে খাগড়াছড়িতে সড়ক অবরোধ পুরোপুরি প্রত্যাহার করেছে জুম্ম ছাত্র-জনতা। সংগঠনটির মিডিয়া সেল থেকে আজ সকালে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে। মানবিক কারণ ও প্রশাসনের আশ্বাসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।
গত ২৩ সেপ্টেম্বর এক স্কুলছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় বিচারের দাবিতে‘ জুম্ম ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে জেলায় সড়ক অবরোধ ঘোষণা করা হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় জুম্ম ছাত্র-জনতার ব্যানারে অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। ওই দিন বেলা ২টা থেকে জেলার সদর উপজেলা, পৌরসভা এলাকা ও গুইমারায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। পরদিন ২৮ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা মধ্যেই অবরোধের সময় গুইমারায় সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতায় তিনজন নিহত হন এবং সেনা কর্মকর্তাসহ বহু মানুষ আহত হন। গুইমারার রামসু বাজার ও আশপাশে দোকানপাট ও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
শহরের মহাজনপাড়া, নারিকেলবাগান এবং স্বনির্ভর বাজার ও নারানখাইয়া এলাকায় অসংখ্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। এসব ঘটনায় পুলিশ পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করেছে। গত মঙ্গলবার রাত ১১টা থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অবরোধ স্থগিত করা হয়েছিল।