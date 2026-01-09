হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্প: পাহাড় কাটার অভিযোগ তদন্ত কমিটির সরেজমিন পরিদর্শন

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি  

খাগড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পের জমি ভরাটের কাজে পাহাড় কাটার অভিযোগের বিষয়ে আজ শুক্রবার সরেজমিন পরিদর্শন করে তদন্ত কমিটি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পের জমি ভরাটের কাজে পাহাড় কাটার অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে তদন্ত কমিটি। আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুন্নাহার চৌধুরী রামগড় আন্তর্জাতিক যাত্রী টার্মিনাল (স্থলবন্দর) এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তদন্ত কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে সরেজমিন তদন্ত শেষে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বরদাশত করা হবে না। পাহাড় কাটা বা অবৈধ ভরাটের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রামগড় স্থলবন্দর প্রকল্পে পাহাড় কাটার অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ

এর আগে গত ১৭ ডিসেম্বর আজকের পত্রিকায় ‘স্থলবন্দর প্রকল্প: রামগড়ে তিন পাহাড় কেটে বন্দরের জমি ভরাট’ শিরোনামে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে তদন্ত কমিটি বন্দর ভরাটের কাজে ব্যবহৃত বৈরাগী টিলা এলাকার প্রায় পাঁচ একর পাহাড় কাটা স্থান ঘুরে দেখেন। এ সময় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো. আনোয়ার সাদাত, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রুমানা আক্তার, রামগড় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. কাজী শামীম, রামগড় পুলিশ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) ওবাইন, রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজির আলমসহ বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্থলবন্দর প্রকল্প: রামগড়ে তিন পাহাড় কেটে বন্দরের জমি ভরাট
সম্পর্কিত

খাগড়াছড়িতে এনসিপি ছেড়ে বিএনপিতে গেলেন ৩ শতাধিক নেতা-কর্মী

খাগড়াছড়ির পানছড়ি: নিয়ন্ত্রণহীন অটোরিকশায় তীব্র যানজট, ভোগান্তি

পানছড়ি সীমান্তে ১১টি ভারতীয় গরুসহ আটক ১

স্থলবন্দর প্রকল্প: রামগড়ে তিন পাহাড় কেটে বন্দরের জমি ভরাট

শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ, মাঠে ঘুরছে শিক্ষার্থীরা

নিজের কিডনি দিয়েও স্বামীকে বাঁচাতে পারলেন না ফাতেমা

পাহাড় থেকে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি নির্মূল করা হবে: রিজিয়ন কমান্ডার

হারিয়ে যাচ্ছে ডোলের ব্যবহার

খাগড়াছড়িতে গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ

চাঁদাবাজির অভিযোগে ইউপিডিএফের সদস্যকে গণপিটুনি, পুলিশে সোপর্দ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা