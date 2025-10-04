হোম > সারা দেশ > খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে অবরোধ প্রত্যাহার করল জুম্ম ছাত্র-জনতা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 

সহিংসতার সময় গুইমারা রামসু বাজার। ছবি: ফাইল ছবি

খাগড়াছড়িতে চলমান অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে জুম্ম ছাত্র-জনতা। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালে সংগঠনটির মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো এক প্রেস বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। এ ছাড়া আজ সকালে অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন খাগড়াছড়ি সদর থানার (ভারপ্রাপ্ত) ওসি আব্দুল বাতেন মৃধা।

মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো বিবৃতিতে জুম্ম ছাত্র-জনতা বলেছে, ‘ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী শহীদদের পুণ্যকর্ম সম্পাদন, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি মানবিক সহায়তা প্রদান এবং প্রশাসনের দেওয়া আশ্বাসকে আংশিক বিবেচনায় নিয়ে আমরা অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করছি।’

সংগঠনটির দাবি, খাগড়াছড়ি ও গুইমারায় সাম্প্রতিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ অক্টোবর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের জেলাপ্রধান এবং এএসপির (তদন্ত) উপস্থিতিতে তাদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে জুম্ম ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেওয়া হয়। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারকে সহায়তা হিসেবে নগদ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের বিষয়টিও জানানো হয় বলে দাবি করেছে সংগঠনটি।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত অবরোধ কর্মসূচি স্থগিত করেছিল জুম্ম ছাত্র-জনতা।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে এক মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে এ কর্মসূচির সূচনা হয়। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে খাগড়াছড়ি ও গুইমারায়। এ সময় তিনজন নিহত হন এবং সেনাসদস্য, পুলিশসহ সাধারণ মানুষ মিলে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হন।

