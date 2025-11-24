চাপ ছাড়াই টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়া নিয়ে হুলুস্থুল, অতঃপর যা জানা গেল

দুই দিন আগে স্থাপন করা একটি টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে হঠাৎ করে কোনো চাপ দেওয়া ছাড়াই বের হচ্ছে অনবরত পানি। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় হুলুস্থুল কাণ্ড। সেই পানি পড়াকে অলৌকিক ভেবে দলে দলে লোকজন আসতে শুরু করেন। রোগমুক্তির আশায় কেউ বোতল নিয়ে এসে পানি সংগ্রহ করতে শুরু করেন, কেউবা আবার সেখানেই পানি পান করেন। আজ সোমবার সকালে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর পৌর সদরের কিশোরের মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে আক্কেলপুর পৌরসভার লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে, চাপ ছাড়া টিউবওয়েলটিতে পানি বের হওয়ার বিষয়টি কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়। মহল্লাবাসীর সুপেয় পানির সরবরাহ করতে এক বছর আগে ওই স্থানে মাটির গভীরে পৌরসভার পানির পাইপ বসানো হয়েছিল। সেখানে নতুন করে টিউবওয়েলের পাইপ স্থাপন করার সময় আঘাত লেগে সেই পুরানো পাইপটি ফেটে যায়। এ কারণে সাপ্লাইয়ের পানি ছাড়ার সময় ওই স্থানে বসানো টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি পড়তে শুরু করে। আর এ ঘটনাকে স্থানীয় বাসিন্দারা অলৌকিক ভেবে বসেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দা লিটন হোসেন বলেন, ‘দুই দিন আগে এখানে একটি নতুন টিউবওয়েল বসানো হয়। সকালে খবর পাই, সেই টিউবওয়েল দিয়ে চাপ ছাড়াই অনবরত পানি পড়ছে। এসে দেখি, ঘটনা সত্য। আমি সেই পানি খেয়েছি।’
রোকন হোসেন নামের আরও একজন বলেন, ‘কিশোরের মোড়ে স্থানীয়দের উদ্যোগে বসানো টিউবওয়েলটি নষ্ট হওয়ায় সেখান থেকে দুই হাত দূরে দুই দিন আগে নতুন করে বোর্ডিং করে একটি টিউবওয়েল বসানো হয়। আজ সকালে জানতে পারি, সেই টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। খবরটি ফেসবুকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটি লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। অবশেষে জানা গেল, পৌরসভার সাপ্লায়ের পানির পাইপ ফেটে টিউবওয়েলটি দিয়ে পানি বের হয়েছিল।’
আক্কেলপুর পৌরসভায় পানি সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ইঞ্জিনিয়ার ওহিদুর রহমান বলেন, ‘সকাল ১০টার দিকে খবর পাই, কিশোরের মোড় এলাকায় নতুন করে বসানো টিউবওয়েল দিয়ে অনবরত পানি বের হচ্ছে। প্রথমে বিষয়টি আমার কাছে অলৌকিক মনে হয়েছিল। এসে দেখি, ওই স্থানে এক বছর আগে মাটির অনেক গভীরে পানির রাবার পাইপ বসানো হয়েছিল। টিউবওয়েল স্থাপনের বোর্ডিং করার সময় সেই আগের পাইপটি ফেটে যায়। পরে সাপ্লাইয়ের পানির চাপ হলে ওই পানি টিউবওয়েল দিয়ে বের হতে থাকে। আমরা সকাল ১০টার দিকে ওই এলাকার সাপ্লাইয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে পানি বের হওয়া বন্ধ হয়।’
জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী ইকরামুল বারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিষয়টি জানার পর ক্ষতিগ্রস্ত স্থান মেরামতের কাজ শুরু করা হয়। সে সঙ্গে ওই টিউবওয়েল উঠিয়ে জনস্বাস্থ্য ও পৌরসভার উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য সেখানে ফ্রি পানি পান করার জন্য একটি পাকা ট্যাব স্থাপন করে দেওয়া হবে।