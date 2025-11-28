হোম > সারা দেশ > জয়পুরহাট

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি র‍্যাবের অভিযানে গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার পলাতক আসামি অনিক। ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার একটি দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি অনিককে (৩২) র‍্যাব-৫ ও র‍্যাব-১৩-এর যৌথ অভিযানকারী দল গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার চাউলপট্টি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় র‍্যাবের জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

র‍্যাব জানায়, পাঁচবিবি থানার তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ (জয়পুরহাট) একটি দল তৎপর হয়। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-৫, সিপিসি-৩ এবং র‍্যাব-১৩, সিপিসি-১-এর (দিনাজপুর) যৌথ দল চাউলপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনিককে গ্রেপ্তার করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাঁচবিবি থানার বাসিন্দা মোস্তাক আহম্মদের মেয়ের সঙ্গে জনৈক স্বপন হোসেনের প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে ৬ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে ভুক্তভোগী বাসা থেকে বের হয়ে পাঁচবিবি পৌর পার্কে যান। সেখানে তাঁর পরিচিত রেজার সঙ্গে দেখা হয়। পরে রেজার ফোনে ডেকে আনা হয় অনিককে।

৭ অক্টোবর রাত ১২টা ১৫ মিনিটে রেজা ও অনিক মিলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে পার্কের পুকুরপাড়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। ঘটনা প্রকাশ করলে মানসম্মান নষ্ট করার হুমকিও দেওয়া হয়। ভোর ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে ভুক্তভোগীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে পালিয়ে যান তাঁরা।

এ ঘটনায় গত ৯ অক্টোবর পাঁচবিবি থানায় মামলা করা হয়। মামলায় রেজা ও অনিককে এজাহারভুক্ত আসামি করা হয়। ঘটনার পর থেকে অনিক পলাতক ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর অনিককে পাঁচবিবি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

সম্পর্কিত

চাপ ছাড়াই টিউবওয়েল দিয়ে পানি পড়া নিয়ে হুলুস্থুল, অতঃপর যা জানা গেল

নবান্নে জমে উঠেছে কালাইয়ের মাছের মেলা

বাড়িতে ভাত খাইতে গেলেও নাকি রবিউলের অনুমতি নিতে হবে—ডাকাতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী

জয়পুরহাটে চাতালের হাউসে পড়ে প্রাণ গেল শিশুর

স্টেশনমাস্টারের দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে মানববন্ধন

এনসিপি হয় সরকারি দল, না হয় শক্তিশালী বিরোধী দল হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চায়: সারজিস

এনজিওর বিরুদ্ধে ৫০ শিক্ষকের জামানত ও বেতন আটকে রাখার অভিযোগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণী চিকিৎসকের মৃত্যু

জয়পুরহাটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামীর আত্মহত্যার চেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা