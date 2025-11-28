জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানার একটি দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি অনিককে (৩২) র্যাব-৫ ও র্যাব-১৩-এর যৌথ অভিযানকারী দল গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ২০ মিনিটে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার চাউলপট্টি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় র্যাবের জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
র্যাব জানায়, পাঁচবিবি থানার তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে র্যাব-৫, সিপিসি-৩ (জয়পুরহাট) একটি দল তৎপর হয়। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৫, সিপিসি-৩ এবং র্যাব-১৩, সিপিসি-১-এর (দিনাজপুর) যৌথ দল চাউলপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে অনিককে গ্রেপ্তার করে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পাঁচবিবি থানার বাসিন্দা মোস্তাক আহম্মদের মেয়ের সঙ্গে জনৈক স্বপন হোসেনের প্রেমের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে ৬ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে ভুক্তভোগী বাসা থেকে বের হয়ে পাঁচবিবি পৌর পার্কে যান। সেখানে তাঁর পরিচিত রেজার সঙ্গে দেখা হয়। পরে রেজার ফোনে ডেকে আনা হয় অনিককে।
৭ অক্টোবর রাত ১২টা ১৫ মিনিটে রেজা ও অনিক মিলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে পার্কের পুকুরপাড়ে নিয়ে যান এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পালাক্রমে ধর্ষণ করেন। ঘটনা প্রকাশ করলে মানসম্মান নষ্ট করার হুমকিও দেওয়া হয়। ভোর ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে ভুক্তভোগীকে বাড়ির সামনে নামিয়ে রেখে পালিয়ে যান তাঁরা।
এ ঘটনায় গত ৯ অক্টোবর পাঁচবিবি থানায় মামলা করা হয়। মামলায় রেজা ও অনিককে এজাহারভুক্ত আসামি করা হয়। ঘটনার পর থেকে অনিক পলাতক ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর অনিককে পাঁচবিবি থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে র্যাব জানিয়েছে।