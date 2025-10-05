ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপায় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার আড়মুখী ও শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামে তাঁদের মৃত্যু হয়।
মৃত কৃষকেরা হলেন সদরের আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস (৩৭) এবং শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ (৫৫)।
স্থানীয়রা জানান, সকালে আড়মুখী গ্রামের কৃষক শিমুল বিশ্বাস বাড়ির পাশের নিজ জমিতে কাজ করছিলেন। সকালে বৃষ্টি শুরু হলে অন্যদের সঙ্গে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। বাড়ির পাশে আড়মুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনে পৌঁছালে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান শিমুল বিশ্বাস।
অপর দিকে সকালে শৈলকুপা উপজেলার শেখরা গ্রামের কৃষক হুরমত শেখ বাড়ির পাশের মাঠে কাজ করছিলেন। বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে তিনিও বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত হন। পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে গেলে মারা যান।
কৃষকদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রায়ই বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তাই বৃষ্টি বা বজ্রপাতের সময় যেন কেউ খোলা আকাশের নিচে না থাকে।