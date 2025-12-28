ঝিনাইদহ-১ আসনে সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেলের মনোনয়নপত্র জমা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সদ্য পদত্যাগ করা অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ রোববার শৈলকুপা উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমানের কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
এ সময় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমি যদি নির্বাচিত হই, তাহলে প্রথম অঙ্গীকার দেশে সুশাসন নিশ্চিত করা। সুশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা।
শিক্ষা, নারীদের অধিকার, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; এই সবকিছুর জন্য কাজ করব। আইনের শাসন নিশ্চিত করা সর্বোপরি দেশের মানুষ যাতে আজীবন তার নিজের পছন্দমতো ভোট দিতে পারে, সেই পরিবেশ নিশ্চিত করাই আমার অঙ্গীকার।’
এ ছাড়া ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দলের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ বেলা ১টার দিকে সদর উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন।