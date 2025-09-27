খালের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

ঝিনাইদহে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা হলো দোগাছী গ্রামের রিপন মণ্ডলের ছেলে লামিম হুসাইন (৫) এবং আড়ুয়াকান্দি গ্রামের উজ্জল হোসেনের ছেলে অর্পণ (৭)। সম্পর্কে তারা মামাতো-ফুপাতো ভাই।
জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার সদর উপজেলার দোগাছী গ্রামে রিপন মণ্ডলের (ফুপা) বাড়িতে দাদির সঙ্গে বেড়াতে আসে অর্পণ। আজ শনিবার সকালে লামিম ও অর্পণ পার্শ্ববর্তী খালে বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে যায়। সে সময় অসাবধানতাবশত তারা পানিতে পড়ে যায়।
কিছুক্ষণ পর খালের পাড়ে তাদের দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্য ও এলাকার মানুষ খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এরপর ওই খালের পানিতে ভাসতে দেখে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক শিশু দুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ফারহানা শারমিন বলেন, ‘আমরা শিশু দুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে পেয়েছি। হাসপাতালে আসার আগেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।’
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খালের পানিতে ডুবে ফুপাতো-মামাতো দুই ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।