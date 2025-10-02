দেশের আইনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই: ব্যারিস্টার কাজল

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছেন, দেশের আইনি কাঠামোতে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই। নির্বাচন কমিশন একক অঞ্চলভিত্তিক নির্বাচন করবে।
জামায়াত তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রচারের জন্য পিআর নিয়ে মাঠে নেমেছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে অযোগ্য ব্যক্তিরও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। পৃথিবীর কিছু দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনব্যবস্থা থাকলেও তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহের মহেশপুর ডাকবাংলো মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, ‘আমি বিএনপি থেকে মনোনীত ও বিজয়ী হলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সীমান্ত এলাকায় মাদক নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য উন্নয়নে কাজ করব। ঝিনাইদহ-৩ আসনের মানুষ আমার সঙ্গে থাকবেন, এটা প্রত্যাশা করি।’
অপর এক প্রশ্নের জবাবে কাজল বলেন, ‘সীমান্ত হত্যা একটি আন্তদেশীয় সমস্যা। আমার নির্বাচনী এলাকাটি ভারতের সীমান্তঘেঁষা।’ তিনি নির্বাচিত হলে বিষয়টি সমাধানে জোর প্রচেষ্টা থাকবে বলেও উল্লেখ করেন।
সভার শুরুতে রুহুল কুদ্দুস কাজল জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহত ব্যক্তিদের রোগমুক্তি কামনা করেন। একই সঙ্গে সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলামের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।