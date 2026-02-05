হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভুট্টাখেত থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ট্যাংরাখালী গ্রামে একটি ভুট্টাখেত থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ট্যাংরাখালী গ্রামে একটি ভুট্টাখেত থেকে জসিম হোসেন (৩০) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। জসিম হোসেন উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের মুক্তার হোসেনের ছেলে। মরদেহের গলায় ও শরীরের কয়েকটি অংশে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জসিম হোসেন গতকাল সকালে গরুর জন্য ঘাস কাটতে মাঠে বের হন। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন সন্ধ্যার পর থেকে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দেওয়ার জন্য যান। ঠিক তখনই পার্শ্ববর্তী ট্যাংরাখালী গ্রামের একটি ভুট্টাখেতে তাঁর মরদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা রাত ১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া হাসান বলেন, গতকাল রাতে মাঠের ভুট্টাখেত থেকে জসিম হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

