হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের অদূরে বাবরা রেলগেটে অজ্ঞাতনামা (৬০) এক নারী ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। রোববার সকাল ৮টা ২০ মিনিটের দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে তিনি কাটা পড়েন। চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে তাঁর শরীর দুই খণ্ড হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, মারা যাওয়া ওই নারী মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন।

রেললাইনের পাশে মাঠে কাজ করা হাসেম আলী নামের এক কৃষক বলেন, ‘ট্রেন আসার আগে তাঁকে রেলগেট এলাকায় ঘুরতে দেখেছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী।’

মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার তৌহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ট্রেনের চালকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, বাবরা রেলগেট এলাকায় এক নারী কাটা পড়েছেন। পরে লোকজন পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়ে যশোর রেল পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে গেছে।’

সম্পর্কিত

‘জুলাই বিপ্লবে’ অপরাধীদের বিচার করতে সরকার বদ্ধপরিকর: অ্যাটর্নি জেনারেল

ঝিনাইদহে স্বামীর ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে স্বামীর ফার্নিচার কারখানা থেকে স্ত্রীর লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

স্কুলের মাঠ দিয়ে ইটের ট্রলি, নিষেধ করায় শিক্ষককে পেটালেন নেতা

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

জুলাই সনদ ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

দেশের আইনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই: ব্যারিস্টার কাজল

ঝিনাইদহে বাস-ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

ঝিনাইদহে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

খালের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা