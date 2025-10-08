হোম > সারা দেশ > ঝিনাইদহ

স্কুলের মাঠ দিয়ে ইটের ট্রলি, নিষেধ করায় শিক্ষককে পেটালেন নেতা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

মারধরের শিকার শিক্ষক সুব্রত রায় চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতার বিরুদ্ধে সুব্রত রায় চৌধুরী নামের এক শিক্ষককে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষককে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়। আজ বুধবার উপজেলার শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এরশাদ আলী সোনা, তিনি উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

ভুক্তভোগী সুব্রত রায় চৌধুরী বলেন, ‘স্কুলমাঠে সবার সামনে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা দেখে আমি ওই নেতাকে (এরশাদ আলী) অফিসের ভেতরে গিয়ে কথা বলতে বলি। এ কারণে তিনি প্রথমে আমার মুখে একটি ঘুষি মারেন। পরে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে মারতে থাকেন।’

প্রধান শিক্ষক উম্মে হানি বলেন, ‘সকালে বিদ্যালয়ের মাঠ দিয়ে ইটবোঝাই ট্রলি নিয়ে যাচ্ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা সোনা। এতে বিদ্যালয়ের মাঠে গর্তের সৃষ্টি হচ্ছিল। এ ছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীরা মাঠে ঘোরাফেরা করছে। যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ জন্য তাঁকে বিদ্যালয়ের মাঠ এড়িয়ে অন্য রাস্তা ব্যবহারের কথা বললে ক্ষিপ্ত হয়ে খারাপ ব্যবহার করতে থাকেন।

‘এ সময় সহকারী শিক্ষক সুব্রত রায় চৌধুরী এগিয়ে এসে কথা বলতেই তাঁর ওপর আক্রমণ করেন ওই নেতা। এ সময় তিনি কাঁচা বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক পেটান শিক্ষক সুব্রত রায় চৌধুরীকে।’

প্রধান শিক্ষিকা আরও জানান, শিক্ষক সুব্রত রায় চৌধুরীর মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। তাঁকে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দিয়ে বাড়িতে পাঠানো হয়। এ ঘটনা তাৎক্ষণিক উপজেলা শিক্ষা অফিসকে জানান তিনি।

অভিযোগের বিষয়ে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এরশাদ আলী সোনা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘স্কুলে হালকা ঝামেলা হয়েছিল। বিকেলে সবাই বসে মিটিয়ে ফেলেছি।’ তিনি এ বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রোকনুজ্জামান বলেন, ‘বিকেলে ঘটনাটি জানার পর ওই বিদ্যালয়ে আমরা অফিসের দুজনকে পাঠাই। সেখানে স্থানীয়দের সঙ্গে বসে অভিযুক্ত ওই নেতা শিক্ষকের কাছে মাফ চেয়েছেন।

‘পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানালে তিনি তাঁর অফিসে যেতে বলেন। পরে আমি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সুব্রত রায় চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসে যাই।’ তখন তিনি বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেবেন।

তবে জানতে চাইলে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, ‘এসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না আমার অফিসে কোনো বসাবসি হয়নি।’

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু

জুলাই সনদ ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

দেশের আইনে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের সুযোগ নেই: ব্যারিস্টার কাজল

ঝিনাইদহে বাস-ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ নিহত ২

ঝিনাইদহে ২ কেজি ৩৩১ গ্রাম স্বর্ণসহ আটক ২

খালের পানিতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে রোগীর মূত্রথলি ও ভুঁড়ি কেটে দেওয়ার অভিযোগ

যৌন হয়রানির অভিযোগ: প্রধান শিক্ষকের অপসারণ দাবিতে উত্তাল বিদ্যালয়

সমকামিতার বিরোধে ঝিনাইদহের ব্যবসায়ীকে হত্যা

ঝিনাইদহে রোপা আমনে মাজরা পোকার আক্রমণ, দিশেহারা কৃষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা