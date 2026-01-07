হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

রাজাপুরে খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ, অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দিল বিএনপির নেতা-কর্মীরা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  

আজ সকালে রাজাপুর কামিল মাদ্রাসার সামনে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠির রাজাপুরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ উঠেছে রাজাপুর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মো. জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং অধ্যক্ষের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মাদ্রাসার সামনে প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির কর্মী পনির মৃধা, মাসুম, রবিউল ও উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সায়েম আকন। এ সময় অধ্যক্ষের কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন মানববন্ধনকারীরা।

বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত রাজাপুর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জাকির হোসেন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে কটূক্তি করেছেন। খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে তিনি মাদ্রাসার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লেখেন, ‘বাংলাদেশের আরেক নাটকীয়তার অবসান ঘটলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’ তাঁরা বলেন, এ ধরনের কটূক্তির প্রতিবাদ করায় স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি এক সংবাদকর্মীকে মামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে মাদ্রাসার প্যাডে লিখিত এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ সময় তাঁরা দ্রুত সময়ের মধ্যে অধ্যক্ষ মাওলানা মো. জাকির হোসেনের অপসারণের দাবি জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত রাজাপুর কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জাকির হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাকে হয়রানি করার জন্য এসব কাজ করা হচ্ছে।’

মাদ্রাসার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লেখার বিষয়ে জানতে চাইলে জাকির হোসেন বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু নিয়ে তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল এবং মৃত্যুর গুঞ্জন উঠেছিল। তাই আমি লিখেছিলাম ‘বাংলাদেশের আরেক নাটকীয়তার অবসান ঘটলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’ কিন্তু সেই বিষয়টিকে কতিপয় ব্যক্তি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করে আমাকে মাদ্রাসা থেকে সরানোর জন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে যারা এই অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের খুঁজে বের করা হোক।’

এ বিষয়ে রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিফাত আরা মৌরি আজকের পত্রিকাকে বলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে খোঁজ নিয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য বলা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা মিললে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মানববন্ধন শেষে নেতা-কর্মীরা অধ্যক্ষের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন।

