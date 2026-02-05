হোম > সারা দেশ > ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ আটক ২

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ইয়াবা, গাঁজা ও দেশীয় অস্ত্রসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতাকে গতকাল বুধবার রাতে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন নলছিটি থানার ওসি আরিফুল আলম।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার পৌর এলাকার গৌরীপাশা গ্রামের আনসার মল্লিকের ছেলে গিয়াস মল্লিক (৩৫) এবং একই এলাকার সোবহান আকনের ছেলে সোহরাব আকন (৩৫)। গিয়াস মল্লিক নলছিটি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব এবং সোহরাব আকন ৭ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সেনাবাহিনীর নলছিটি ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন তানভীরের নেতৃত্বে সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন সাইয়ার ও লেফটেন্যান্ট সৌরভের সমন্বয়ে উপজেলার পৌর এলাকার অনুরাগ গ্রামে বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে ৪২টি ইয়াবা, ৬০০ গ্রাম গাঁজা, ইয়াবা সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম, দেশীয় অস্ত্র ও মাদক বিক্রির নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীকালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটককৃতদের নলছিটি থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটককৃতদের এখন পর্যন্ত থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। হস্তান্তরের পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

