নলছিটিতে পাঁচ ইটভাটায় ১১ লাখ টাকা জরিমানা

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় অবৈধভাবে পরিচালিত ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি ইটভাটাকে মোট ১১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে কয়েকটি ইটভাটার কিলন ও চিমনি ভেঙে দেওয়া হয়, দুটি ইটভাটার স মিল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট ধ্বংস করা হয়। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালিত হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লাভলী ইয়াসমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো. মুজাহিদুল ইসলাম এবং ঝালকাঠি জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আনজুমান নেছা। অভিযানে প্রসিকিউশন প্রদান করেন ঝালকাঠি জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. আমিনুল হক। অভিযানে পুলিশ, আনসার ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সহযোগিতা করেন।
অভিযানে মেসার্স তিলক ব্রিকসকে এক লাখ টাকা, মেসার্স রিয়াজ ব্রিকস-০১-কে পাঁচ লাখ টাকা, মেসার্স এমএমআর ব্রিকসকে তিন লাখ টাকা, মেসার্স এসআরবি ব্রিকসকে এক লাখ টাকা এবং মেসার্স রিয়াজ ব্রিকস-০৩-কে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে অবৈধ ইটভাটাগুলোর কিলন ও চিমনি ভেঙে দেওয়া হয়, ফায়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয় এবং কাঁচা ইট সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়।
পরিবেশ অধিদপ্তর বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক মো. মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অবৈধ ইটভাটা ও পরিবেশ দূষণকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে। বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন জেলার সব অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’