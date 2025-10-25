রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় ছিটকে ডোবায় পড়ে বিএনপির নেতার মৃত্যু

ঝালকাঠির রাজাপুরে বাসের ধাক্কায় মো. নাসিম উদ্দিন আকন নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের নলবুনিয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা আবুল খায়ের মাহমুদ রাসেল বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় নাসিম আকনকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তাঁর মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।
নাসিমের সঙ্গে দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক শহিদুল ইসলাম আহত হয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন।
শহিদুল ইসলামের বরাত দিয়ে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সায়েম আকন বলেন, ‘নলবুনিয়া এলাকায় একটি ঠিকাদারির কাজ পরিদর্শন শেষে তাঁরা মোটরসাইকেলে রাজাপুরে ফিরছিলেন। পথে পাথরঘাটাগামী হামিম পরিবহনের একটি বাস পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নাসিম আকন ছিটকে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথায় আঘাত পান এবং ডোবায় পড়ে যান। শহিদুলও মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান।’
আবু সায়েম আকন আরও বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান। শহিদুল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। তবে নাসিমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বরিশালে পাঠানো হয়। পরে সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’
রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইসমাইল হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে এসেছি। বাসটি শনাক্ত করে চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।’