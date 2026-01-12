‘আমার ওসমানকে আমি রেখেছিলাম দেশের জন্য’—বললেন হাদির বোন

ইনকিলাব মঞ্চের প্রয়াত মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির বোন মাসুমা আক্তার বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তখন একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল, মেধাবীরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতেই বেশি আগ্রহী। ওসমানের সঙ্গে পড়াশোনা করা অনেক মেধাবী ছাত্র বিদেশে চলে গেছেন। কিন্তু আমি ওসমানকে দেশের জন্য রেখে দিয়েছিলাম।
আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে ‘শহীদ ওসমান হাদি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। সেখানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুমা আক্তার এসব কথা বলেন।
মাসুমা আক্তার বলেন, ‘ঘাতকেরা শুধু ওসমানকেই হত্যা করেনি, তারা এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত করেছে। যারা ওসমান হাদিকে হত্যা করেছে, তারা চায় না দেশে মেধাবীরা রাজনীতি করুক, দেশে বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতির চর্চা হোক।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নলছিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জোবায়ের হাবিব, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রিজভী আহমেদ সবুজ, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির ভগ্নিপতি মনির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আদিফ হাসানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।