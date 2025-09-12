হোম > সারা দেশ > যশোর

শার্শা সীমান্তে ৪ নারী-পুরুষ আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

বিজিবির হাতে আটক চারজন। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় চার নারী-পুরুষকে আটক করেছে বিজিবি। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার গোগা সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন—মিঠু মোল্লা (৩২), মিজানুর সরদার (৪৫), শাপলা খাতুন (২৩) ও সুমি আক্তার (২৪)। তাঁদের বাড়ি যশোর ও পিরোজপুরে বলে জানা গেছে।

খুলনা ব্যাটালিয়ন ২১ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার বলেন, গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বিজিবি সদস্যরা অভিযান চালিয়ে সীমান্তের কাছ থেকে তাঁদের আটক করেছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারটি মোবাইল ফোন ও একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়। এর আগে বিজিবির অভিযানের খবর পেয়ে নারী-পুরুষদের ফেলে পালিয়ে যান পাচারকারীরা। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

‘রুটি চুরির’ অপবাদে কিশোরীকে মারধর, পুকুরে মিলল বিবস্ত্র লাশ

যশোরে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

মনিরামপুরে চাঁদা না পেয়ে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা মামলায় প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

অভয়নগরে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

শার্শায় ১৫ বছরে ১৬০ হত্যা, রাজনৈতিকই বেশি

বিদ্যালয়ে নরসুন্দর ডেকে ছাত্রদের চুল কাটালেন প্রধান শিক্ষক

সালিসে যুবককে চড় মারার জেরে খুন হন আওয়ামী লীগ নেতা আশরাফুল

ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূর আঙুল কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ, আটক ১

যশোর বিএনপির তিন শতাধিক নেতা বহিষ্কার, তবু থামছে না চাঁদাবাজি

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা