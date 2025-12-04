হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোরে সোনার ১০টি বারসহ আটক ২

­যশোর প্রতিনিধি

সোনার বারসহ দুজনকে আটক করে বিজিবি। ছবি: সংগৃহীত

যশোরে এক কেজি ১৬৪ গ্রামের ১০টি সোনার বারসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে যশোর সদরের মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তাঁদের তল্লাশি করে সোনার বারগুলো পাওয়া যায়। আটক ব্যক্তিরা হলেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে ফরিদুল ইসলাম (২৮) ও ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাজিপোতা গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে মাহাফুজ আলম (৩১)।

বিজিবি জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিরা ঢাকা থেকে যশোর ও চৌগাছা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে সোনার বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন।

৪৯ বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, বিজিবির টহল দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যশোর সদরের মুরাদগড় বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। আটক ব্যক্তিদের প্যান্টের পকেটে বিশেষ কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় সোনার বারগুলো পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা জানান, তাঁরা ঢাকা থেকে যশোর ও চৌগাছা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে সোনার বারগুলো নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঢাকার তাতীবাজার এলাকার চোরাকারবারিদের কাছ থেকে সোনার বারগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর দুজনকে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

