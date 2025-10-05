হোম > সারা দেশ > যশোর

বেনাপোলে পরিবহনশ্রমিককে মারধরের অভিযোগে মহাসড়ক অবরোধ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

সড়ক অবরোধের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাস তল্লাশিকে কেন্দ্র করে আজ রোববার সকালে সোহাগ পরিবহনের এক বাসচালককে মারধরের অভিযোগে তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেছেন শ্রমিকেরা। এ সময় সড়কে প্রায় ২০ কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। পরে ন্যায়বিচারের আশ্বাসে বেলা ১টার দিকে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকেরা।

যশোর জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সহসাধারণ সম্পাদক ওহিদুল ইসলাম বলেন, বাসচালক অপু বেনাপোল কাউন্টার থেকে বাস নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। বাসটি যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে আমড়াখালী বিজিবি চেকপোস্টে পৌঁছালে, বিজিবি গাড়ি তল্লাশির জন্য থামায়। এ সময় বাস সাইড করাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বাসচালককে নামিয়ে মারধর করে বিজিবি সদস্যরা। ঘটনাটি জানাজানি হলে শ্রমিকেরা এসে রাস্তায় গাড়ি আড়াআড়ি করে দিয়ে ওই বিজিবি কর্মকর্তার শাস্তি চান। পরে পুলিশ এসে ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকেরা।

শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি বিজিবি ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আলোচনায় বসে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক অবরোধ তুলে নেন।

