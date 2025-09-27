হোম > সারা দেশ > যশোর

যশোর-নড়াইল মহাসড়কে বিপুল মাদকসহ ভারতীয় ও বাংলাদেশি নাগরিক আটক

­যশোর প্রতিনিধি

মাদকসহ আটককৃত দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরে মাদকবিরোধী অভিযানে দুই দেশের দুই নাগরিককে আটক করেছে ৪৯ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ শনিবার সকালে যশোর-নড়াইল মহাসড়কের তারাগঞ্জ বাজার এলাকায় তাঁদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন ভারতের বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার ধোবা গ্রামের পরিতোষ হালদারের ছেলে ইন্দ্রজিৎ হালদার এবং সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের গনি গাইনের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম।

৪৯ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, তাঁদের কাছ থেকে ১২৫ বোতল ফেনসিডিল এবং ৪ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করা হয়েছে। আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মাদকসহ যশোর কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

