হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

চালাতে জানতেন না, অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া প্রতিনিধি

কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ইজিবাইক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে কাশেম মোল্লা (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার আশুতিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাশেম আশুতিয়া গ্রামের রাজ্জাক মোল্লার ছেলে। তিনি পেশাগতভাবে অটোরিকশাচালক নন। শখের বসে চালাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কাশেম মোল্লার ভাই হোসেন আলী মোল্লা জানান, কাশেম মোল্লা একজন সৌদিপ্রবাসী। কিছুদিন আগে তিনি সৌদি আরব থেকে বাড়িতে এসেছেন। হোসেন আলী বলেন, ‘মঙ্গলবার সকালে সে (কাশেম) শখের বসে আমার ইজিবাইক নিয়ে চালাতে যায়। এ সময় ইজিবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খালে পড়ে যায়। তখন আমরা খাল থেকে কাশেমকে উদ্ধার করে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।’

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াদ মাহমুদ। তিনি বলেন, সৌদিপ্রবাসী কাশেম শখ করে ইজিবাইকটি চালাতে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খালে পড়ে নিহত হন।

সম্পর্কিত

পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়ার ২ ঘণ্টা পরই গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা

মুকসুদপুরে পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড

গোপালগঞ্জে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫০ নেতার পদত্যাগ

টুঙ্গিপাড়ায় শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি, ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

শৈত্যপ্রবাহে কাঁপছে গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাসচাপায় পুলিশের কনস্টেবল নিহত

টুঙ্গিপাড়ায় জমি নিয়ে বিরোধে মারধরে কৃষকের মৃত্যুর অভিযোগ

মুকসুদপুরে উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে আগুন

সবজি গ্রামে শীতকালীন চাষে ব্যস্ত গোপালগঞ্জের কৃষকেরা

অনুষ্ঠানের ভিডিওধারণ কেন্দ্র করে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ১০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা