চালাতে জানতেন না, অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ইজিবাইক (ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে কাশেম মোল্লা (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার আশুতিয়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাশেম আশুতিয়া গ্রামের রাজ্জাক মোল্লার ছেলে। তিনি পেশাগতভাবে অটোরিকশাচালক নন। শখের বসে চালাতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কাশেম মোল্লার ভাই হোসেন আলী মোল্লা জানান, কাশেম মোল্লা একজন সৌদিপ্রবাসী। কিছুদিন আগে তিনি সৌদি আরব থেকে বাড়িতে এসেছেন। হোসেন আলী বলেন, ‘মঙ্গলবার সকালে সে (কাশেম) শখের বসে আমার ইজিবাইক নিয়ে চালাতে যায়। এ সময় ইজিবাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খালে পড়ে যায়। তখন আমরা খাল থেকে কাশেমকে উদ্ধার করে কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।’
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াদ মাহমুদ। তিনি বলেন, সৌদিপ্রবাসী কাশেম শখ করে ইজিবাইকটি চালাতে গেলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খালে পড়ে নিহত হন।