ফেসবুকে জামায়াতকে নিয়ে মন্তব্য: গাজীপুরের সেই ওসি প্রত্যাহার

জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি করার অধিকার নিয়ে আছে কি না, সে বিষয়ে গণভোট চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পোস্টে মন্তব্যের অভিযোগে গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) পুবাইল থানার সেই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমিরুল ইসলাম মুরাদকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
জিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে আজ মঙ্গলবারের মধ্যে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে জিএমপি সদর দপ্তরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাহিদুল হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ফেসবুকে পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মন্তব্য করার পর বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ওই ঘটনায় ২০ অক্টোবর ওসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় জামায়াতে ইসলামী জিএমপি কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ করে। বিষয়টি নিয়ে আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়।
গাজীপুর মহানগর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল হিসেবে বিবেচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওসি আমিরুলকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রশাসনের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনো আপস নেই। তাই তদন্তের স্বার্থে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।