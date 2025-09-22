গাজীপুরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত, যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

গাজীপুরে সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাত করে রনি শেখ (৩৩) নামের এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকালে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানার বাইমাইল এলাকায় সাবেক স্ত্রী বৃষ্টি আক্তারের (২৭) ভাড়া বাসা থেকে রনির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
মৃত রনি শেখ ঢাকার নবাবগঞ্জ থানার কলাকোপা এলাকার শেখ রহমতের ছেলে। ছুরিকাঘাতে আহত বৃষ্টি আক্তার রাজবাড়ীর কালুখালী থানার গড়িয়ানা এলাকার হাকিম মোল্লার মেয়ে। তাঁরা দুজনেই স্থানীয় পোশাক কারখানার কর্মী।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, প্রায় এক বছর আগে বৃষ্টি তাঁর স্বামী রনিকে তালাক দিয়ে বাইমাইল পুকুরপাড় এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তালাক হয়ে যাওয়ার পরও বৃষ্টির ভাড়া বাসায় রনি যাওয়া-আসা করতেন। আজ সকালে রনি সাবেক স্ত্রীর বাসায় গেলে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে রনি ক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টিকে ছুরিকাঘাতে জখম করেন। আহতাবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হন বৃষ্টি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং সেখানে ঘরের দরজা ভেঙে রনির ঝুলন্ত লাশ পায়।
জিএমপির কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ছুরিকাঘাতে বৃষ্টির মৃত্যু হয়েছে ভেবে রনি হয়তো ভয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লাশ উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।