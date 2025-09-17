গাজীপুরে কারিগরি শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক অবরোধ

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উপসহকারী প্রকৌশলী পদ নিয়ে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে গাজীপুর মহানগরীর চন্দনা চৌরাস্তা এলাকায় সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন কারিগরি শিক্ষার্থী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে অবরোধের ফলে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর ও শিমুলতলী সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
কর্মসূচিতে গাজীপুর মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে চাকরিপ্রত্যাশী কারিগরি শিক্ষার্থী, এমআইএসটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রয়েল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভাওয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন। শিক্ষার্থীরা সকালে মহানগরীর জয়দেবপুর-শিমুলতলী সড়কের ডুয়েট গেটের পাশে এমআইএসটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে জড়ো হন। পরে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ভুরুলিয়া রেলগেট, শিববাড়ি মোড় হয়ে চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন।
এ কর্মসূচির কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহ এবং জয়দেবপুর-শিবরাড়ি সড়কে চলাচলকারী মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছে। একই দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলেও তাঁরা রেললাইন অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান।
বিক্ষোভকারীরা জানান, যারা কারিগরি শিক্ষা ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং অযৌক্তিক দাবি নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
তাঁদের দাবি, দেশের ৪০ লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী এবং প্রায় ৪ লাখ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে তিন দফা দাবি উত্থাপন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।
পদমর্যাদা রক্ষা ও দাবি আদায়ে সরকারের সুস্পষ্ট উদ্যোগ না থাকলে ভবিষ্যতে দেশব্যাপী কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা।
জিএমপির বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান জানান, দুপুর ১২টা থেকে শিক্ষার্থীরা মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ি পর্যন্ত সড়ক বন্ধ করে রাখেন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।