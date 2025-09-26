হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন: দগ্ধ দোকানকর্মীর মৃত্যু, নিহত বেড়ে ৩

ঢামেক প্রতিবেদক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীতে রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দগ্ধ দোকান কর্মচারী আলআমিন হোসেন বাবু (২২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এর আগে, এ ঘটনায় দুই ফায়ার ফাইটারের মৃত্যু হয়েছে।

নিহত আলআমিনের বাড়ি কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলায়। তাঁর বাবার নাম মৃত রতন হাওলাদার। টঙ্গী পূর্ব আরিচপুর এলাকায় থাকতেন আলআমিন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আলআমিনের শরীরের ৯৫ ভাগ পুড়ে গিয়েছিল। আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তিনি।

আলআমিনের সহকর্মী মো. আনোয়ার হোসেন জানান, যেই মার্কেটে সেদিন আগুন লেগেছিল, তার পাশের একটি হার্ডওয়্যার ও রঙের দোকানের কর্মচারী তাঁরা। তাঁদের গোডাউন রয়েছে আগুন লাগার ওই মার্কেটে। এজন্য আগুনের খবর শুনে তারা সেখানে গিয়েছিলেন মালামাল উদ্ধার করতে। তখনই আগুনে পুড়ে যান আলআমিন।

টঙ্গীতে দগ্ধদের মধ্যে ফায়ার সার্ভিসের দুজনের শরীর পুড়েছে শতভাগ

গত ২২ সেপ্টেম্বর টঙ্গী সাহারা মার্কেটের পাশে একটি রাসায়নিক দ্রব্যের গুদামে আগুন লাগে। খবর শুনে আগুন নেভাতে যায় টঙ্গী ফায়ার স্টেশনের ৭টি ইউনিট। অগ্নিনির্বাপনের সময় হঠাৎ বিকট বিস্ফোরণ হলে দগ্ধ হন চার ফায়ার ফাইটার ও স্থানীয় কয়েকজন দোকানদার। ওইদিনই তাঁদেরকে বার্ন ইনস্টিটিউট ও বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন, নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৪ কর্মী দগ্ধ

ঘটনার পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর বেলা ৩টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যান ফায়ার ফাইটার শামীম আহমেদ। এর পরদিন আরেক ফায়ার ফাইটার নুরুল হুদা মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩ হলো।

