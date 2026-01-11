হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

‎টঙ্গীতে বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গ্রেপ্তার যুবক ও উদ্ধার করা অস্ত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিনসহ মামুন (৩০) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ ‎রোববার ভোর ৪টার দিকে টঙ্গীর মরকুন পশ্চিমপাড়ার মিরার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। মামুন লালমনিরহাট জেলা সদরের খোটামারা গ্রামের মৃত আবেদ আলীর ছেলে। তিনি মরকুন পশ্চিমপাড়া মিরার বাড়িতে ভাড়ায় বসবাস করতেন।‎

‎পুলিশ জানায়, আজ ভোরে মরকুন পশ্চিমপাড়ায় অভিযান চালিয়ে মামুনকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যমতে টঙ্গীর পূর্ব আরিচপুর এলাকার শাহ আলম রিপনের ভাড়াটে সুজনের কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল জব্দ করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

‎থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মামলা করে দুপুরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।‎

টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদি হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিদেশি পিস্তল, ম্যাগাজিনসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

