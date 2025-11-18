গাজীপুরের টঙ্গীতে বস্তার গুদামে আগুন লেগেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৬টার দিকে টঙ্গী বাজারের গরুহাটা এলাকায় বস্তাপট্টিতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘণ্টাখানেক চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
জানা গেছে, আজ সকালে ওই এলাকার সেলিম মিয়ার গুদামে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের আপৎকালীন কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ সময় আগুনে আরও পাঁচটি বস্তার গুদাম পুড়ে যায়।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মো. শাহিন আলম বলেন, খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এই ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষতির পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।