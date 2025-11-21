টঙ্গীতে ভূমিকম্পে কারখানা থেকে বের হতে গিয়ে আহত অন্তত ২০০

ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে কারখানা থেকে বের হতে গিয়ে একটি পোশাক কারখানার অন্তত ২০০ শ্রমিক আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে ভূমিকম্পের সময় টঙ্গীর বিসিক এলাকার ফ্যাশন পালস লিমিটেড নামক কারখানায় এই ঘটনা ঘটে।
এর আগে শুক্রবার ১০টা ৩৮ মিনিটের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭।
জানা গেছে, ভূমিকম্পে কারখানার ভেতর শ্রমিকেরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। এ সময় কারখানাটির জরুরি নিরাপত্তা গেট বন্ধ থাকায় পদদলিত হয়ে আহত হন অনেকে। পরে আহত হওয়া শ্রমিকদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালসহ আশপাশের সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়।
কারখানাটির শ্রমিকেরা জানান, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও কারখানাটি চালু ছিল। কারখানাটিতে কাজ করছিলেন কয়েক হাজার শ্রমিক। ভূমিকম্প শুরু হলে কারখানার মোট ৯টি তলার প্রায় সব শ্রমিক একসঙ্গে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় শ্রমিকেরা আহত হন।
টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ইসরাত জাহান এনি বলেন, ভূমিকম্পের কিছুক্ষণ পর থেকেই একটি পোশাক কারখানার কয়েক’শ শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। এখনো শ্রমিকরা চিকিৎসা নিতে আসছেন। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। একজন শ্রমিককে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
তবে এই ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষের কেউই গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি।
এই ঘটনায় টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মো. ওয়াহিদুজ্জামান।