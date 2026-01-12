হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গীতে কারখানায় অর্ধশত পোশাকশ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

অসুস্থ শ্রমিকদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে টঙ্গী মেঘনা রোড এলাকায় গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ভিলেজ নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

শ্রমিকেরা জানান, আজ দুপুরে কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছিলেন তাঁরা। বিকেলের দিকে কারখানার পঞ্চম তলায় কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে অন্য তলার থাকা শ্রমিকেরাও অসুস্থ হতে শুরু করেন। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিজা শারমিন বলেন, হাসপাতালে আসা বেশির ভাগ শ্রমিকের বমি বমি ভাব ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস সুজন বলেন, শ্রমিকেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় বিকেলে কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের (টঙ্গী জোন) পরিদর্শক আজাদ রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।’

