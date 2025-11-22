মামলা তুলে না নেওয়ায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম, থানায় অভিযোগ

গাজীপুরের টঙ্গীতে চাঁদাবাজির অভিযোগে দায়ের করা মামলা তুলে না নেওয়ায় দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আজ শনিবার দুপুরে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন আহত এক ভাই।
এর আগে গত বুধবার সন্ধ্যায় টঙ্গীর পাগাড় সালামের আটারকল এলাকায় দুই ভাইয়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন টঙ্গীর পাগাড়র এলাকার সোহান মিয়া ও তাঁর ভাই সোহেল। সোহেল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, টঙ্গীর পাগাড় এলাকায় রিকশা গ্যারেজের ব্যবসা শুরু করেছেন সোহান মিয়া। ওই এলাকার নূরুল ইসলাম, হাসান, কামালসহ কয়েকজন তাঁর গ্যারেজে গিয়ে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এতে তিনি থানায় মামলা দায়ের করেন। পুলিশ জুনায়েদ, রাকিব ও জীবন নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায়। মামলাটি তুলে নিতে সোহানকে চাপ দেন অভিযুক্ত কামাল। তাতে রাজি না হওয়ায় গত বুধবার সন্ধ্যায় অভিযুক্তরা ছুরি ও চাপাতি দিয়ে দুই ভাইকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে পালিয়ে যান। পরে আশপাশের লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সোহেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়।
ভুক্তভোগী সোহান মিয়া বলেন, ‘মামলা তুলে না নেওয়ায় আমাদের দুই ভাইকে কুপিয়ে আহত করেছে। আজ শনিবার হাসপাতাল থেকে ফিরেছি। পরিবার নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করছি।’
এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।
টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আরও একটি মামলা করতে চাইলে মামলা নেওয়া হবে।’