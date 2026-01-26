টঙ্গীতে পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, ছুটি ঘোষণা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ শ্রমিকদের টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পর কারখানায় ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে টঙ্গীর ফাইসন্স রোড এলাকার ড্রেসম্যান ফ্যাশনস ওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
কারখানা ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালে কাজে যোগ দেন কারখানাটির কয়েক শ শ্রমিক। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে হঠাৎ একে একে শ্রমিকেরা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। এ সময় তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
অসুস্থ ৫৪ জনের মধ্যে ২১ জন নারী শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। অন্য ৩৩ জন শ্রমিক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন।
ড্রেসম্যান ফ্যাশনস ওয়্যার লিমিটেডের মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা সৈয়দ রেজাউল হক বলেন, সকালে কাজে যোগ দেওয়ার পরপরই শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঘটনার পর দুপুর ১২টার দিকে কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিয়া শারমিন বলেন, ‘২১ জন নারী শ্রমিককে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা বমি ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে এসেছেন।’
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) আজাদ রহমান বলেন, খবর পেয়ে কারখানায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে অসুস্থতার কারণ জানার চেষ্টা চলছে।