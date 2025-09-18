হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ

গাজীপুর প্রতিনিধি

নির্মানাধীন প্রতিমা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুর থানাধীন নামা বাজার তুরাগ নদীর পারে স্থাপিত একটি মন্ডপে নতুন নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠেছে। গতকাল বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় মন্ডপের কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুর অবস্থায় দেখতে পায় পূজা কমিটির সদস্যরা। তবে কে বা কারা ভাংচুর করেছে তা জানা যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অগ্রগামী যুব সংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা মন্ডপের সভাপতি প্রবীর দত্ত বাপ্পা। তিনি জানান, বুধবার বিকাল ৪ থেকে ৬টার মধ্যে কোন এক সময় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। তিনি বলেন, আমরা এখনো প্রতিমায় রং করিনি। প্রতিমাগুলো কাঁচা রয়েছে। একারণে বৃষ্টির সময় ত্রিপাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হলো কিনা দেখার সময় ত্রিপল সরালে দেখা যায়, প্রতিমাদের মধ্যে গনেশের সুর, কার্তিকের গলা, ঘোড়ার কান ভাঙা ও কিছু প্রতিমায় আচর দেওয়া হয়েছে।

খবর পেয়ে জিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার, গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কাশিমপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ বিষয়ে গাজীপুর মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. জাহিদুল হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনাটি নিবিরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রতিমাগুলো এখনো নির্মানাধীন ও কাঁচা রয়েছে। প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে, নাকি কাঁচা থাকায় অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিন জানান, বিষয়টি আমরা জানার পর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ অন্যদের ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

