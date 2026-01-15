হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মশালা শুরু

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মশালার উদ্বোধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাদ্য নিরাপত্তা ও ধান গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে গাজীপুরে ছয় দিনব্যাপী ‘বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা ২০২৪-২৫’ শুরু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মিলনায়তনে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি কৃষিসচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বলেন, ‘জলবায়ু পরিবর্তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ধান গবেষণাকে আরও যুগোপযোগী ও ফলপ্রসূ করতে হবে।’ কর্মশালায় দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করতে ধান গবেষণার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হবে বলে আশা করেন তিনি।

ব্রির মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন বিএডিসির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুছ ছালাম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আব্দুর রহিম।

এ সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএওর বাংলাদেশ প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি, সিজিআইএআরের স্কেলিং ফর ইমপ্যাক্ট প্রোগ্রামের ডাইরেক্টর ড. টিমোথি জে. ক্রুপনিক, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. হোমনাথ ভান্ডারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

