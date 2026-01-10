হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

শ্রীপুরে ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ঝগড়া, ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ গেল মায়ের

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক সাবিনাকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ঝগড়ার একপর্যায়ে ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে সাবিনা ইয়াসমিন (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯টার দিকে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিম খণ্ড এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত সাবিনা ইয়াসমিন ওই এলাকার সৌকত হোসেনের স্ত্রী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত একই এলাকার মো. শামসুদ্দিনের ছেলে সুজন (৩০)।

নিহত নারীর স্বামী সৌকত হোসেন বলেন, বাড়ির পাশের মাঠে কয়েকজন যুবক ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। তাঁর ছেলে শাওন মাঠের পাশে বসে খেলা দেখছিল। রাতের দিকে তিনি (সৌকত) খেলোয়াড়দের খেলা বন্ধ করতে বললে এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে মাঠের লাইট বন্ধ হয়ে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুজন শাওনকে মারধর শুরু করেন।

সৌকত আরও বলেন, ছেলেকে বাঁচাতে সাবিনা ইয়াসমিন এগিয়ে গেলে উত্তেজিত সুজন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে প্রথমে তাঁকে মাওনা চৌরাস্তার আল-হেরা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

