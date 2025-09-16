সাপের কামড়ে নারীর মৃত্যু, ওঝার কাছে গিয়ে ভুল হয়েছে—বলছেন স্বজনেরা

গাজীপুরের শ্রীপুরে সাপের কামড়ে মোছা. রিমা আক্তার (২৩) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের সোনাব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত রিমা আক্তার উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের সোনাব গ্রামের মো. ফিরোজ আহমেদের মেয়ে।
মৃতের পরিবার বলছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যান্টিভেনম থাকলে হয়তো রিমাকে বাঁচানো যেত। এ ছাড়া সাপে কাটার পর ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুঁক করে সময় নষ্ট করায় তাদের ভুল হয়েছে বলে তারা স্বীকার করে।
মৃতের চাচা মানিক মিয়া বলেন, রাত ২টার দিকে ভাতিজি রিমা আক্তারের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কোনো কিছু কামড় দিয়েছে বলে চিৎকার করে সে। এরপর যথারীতি আবার শুয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পর আবারও কিছু একটার কামড়ে ব্যথা হচ্ছে বলে ডাক-চিৎকার দেয়। এরপর পাশের ঘর থেকে আমার ভাতিজা দৌড়ে গিয়ে ঘরের লাইট দিলে বিছানায় সাপ দেখতে পায়। আলো পড়ার পরপরই সাপটি চলে যেতে থাকে। এ সময় মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করে। এ সময় দেখা যায়, ভাতিজি রিমার হাতে দুটি সাপের কামড়। এরপর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, এখানে সাপের কামড়ের কোনো চিকিৎসা নেই। এরপর স্বজনদের পরামর্শে নয়নপুর এলাকায় এক ওঝার কাছে নিয়ে গেলে ঘণ্টাখানেক ঝাড়ফুঁক করে জানান, তাঁর পক্ষে বিষ খোলা সম্ভব নয়। এরপর গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিমাকে মৃত ঘোষণা করেন।’ তিনি জানান, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা থাকলে এমন হতো না। তা ছাড়া আরও একটি ভুল হয়েছে, ওঝার কাছে নিয়ে সময়ক্ষেপণ করা। এ জন্য ভাতিজিকে বাঁচানো যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, উপজেলা কমপ্লেক্সগুলোতে সাধারণত অ্যান্টিভেনম থাকে না। তবুও রাখার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, ‘বিষয়টি ইতিমধ্যে অবগত হয়েছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’