শ্রীপুরে মধ্যরাতে বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে ৯টি কক্ষ পুড়ে ছাই

গাজীপুরের শ্রীপুরে মধ্যরাতে বসতবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুটি বসতবাড়ির ৯টি কক্ষ, নগদ টাকা আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ২টার দিকে উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের কাওরাইদ বাজার এলাকায় রফিকুল ইসলামের বসতবাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘হঠাৎ রাত পৌনে ২টার দিকে বসতবাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়। ডাকচিৎকারে সবাই ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। মুহূর্তেই আগুন সব ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের তীব্রতার কারণে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু ততক্ষণে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আনুমানিক ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর নূরুল করিম বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।’