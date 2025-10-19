হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে নারীর মৃত্যু: নিখোঁজ ১, আহত ১

গাজীপুর ও কাপাসিয়া প্রতিনিধি

ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরে কাপাসিয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদে কচুরিপানা পরিষ্কার করতে নেমে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় এক নারী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আরেক নারী এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার খিড়াটি এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে নিখোঁজ নারীকে উদ্ধারে ঘটনাস্থলে যান কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিসের সদস্য ও কাপাসিয়া থানা-পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কাপাসিয়া উপজেলাধীন খিরাটি ও সনমানিয়া ইউনিয়নে সীমানা দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে কয়েক দিন আগের বর্ষায় পানির তোড়ে নদের তীরের পাকা সড়কটি প্রায় অর্ধেকের বেশি ভেঙে নদে তালিয়ে যায়। কিন্তু এখন নদটির পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার পর অল্প পানিতে কচুরিপানায় ভরে থাকায় এর প্রবাহ থেমে যায়। এ কারণে স্থানীয়রা মিলে নদের কচুরিপানা পরিষ্কার করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আজ সকাল ১০টার দিকে কচুরিপানা পরিষ্কার করার জন্য নারী-পুরুষের দুটি দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কচুরিপানা পরিষ্কার শুরু করে। নারীদের দলের সদস্য ছিল পাঁচজন, আর পুরুষের দলের সদস্য ছিল ১০ জন। পুরুষ দলের সদস্যরা নদের ভাটিতে কচুরিপানা পরিষ্কার করতে থাকেন, অপর দিকে নারীর দল উজানে কচুরিপানা পরিষ্কার করতে শুরু করেন। ভাটিতে থাকা পুরুষ দলের নদের কচুরিপানা পরিষ্কারের ফলে নদের পানিতে হঠাৎ স্রোতের সৃষ্টি হলে পানি দ্রুত ভাটিতে (নিচে) নামতে শুরু করে। এ সময় নদের পানির তোড়ের নারী দলের তিনজন ভেসে যান। বাকিদের চিৎকারে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় একজনকে এবং মৃত অবস্থায় এক নারীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। কিন্তু অপর এক নারীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মৃত অবস্থায় উদ্ধার হওয়া নারীর নাম লিপি আক্তার (৪০)। তিনি উপজেলার খিরাটি দক্ষিণপাড়া গ্রামের সাবেক সেনাসদস্য মো. রফিকুল ইসলাম স্ত্রী। নিখোঁজ রয়েছেন বিলকিস আক্তার (৩৫)। তিনি একই গ্রামের মো. আসিম উদ্দিনের স্ত্রী। একই গ্রামের মিঠু মিয়ার স্ত্রী বিনা আক্তারকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পার্শ্ববর্তী নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রব জানান, একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিনা ময়নাতদন্তে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। একজন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁকে উদ্ধার করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্য উদ্ধারকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। অপরজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

