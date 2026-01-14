কালিয়াকৈরে মাদ্রাসার টয়লেট থেকে ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় একটি হিফজ মাদ্রাসার টয়লেট থেকে হাবিবউল্লাহ (১২) নামের এক ছাত্রের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার কালিয়াকৈর বাইপাস এলাকায় আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। হাবিবউল্লাহ যশোরের কেশবপুর উপজেলার বাসিন্দা হামিদুল ইসলামের ছেলে।
নিহত ছাত্রের পরিবার, পুলিশ ও মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, হাবিবউল্লাহর বাবা কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম। সে মা-বাবার সঙ্গে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোয়ার্টারে থাকত। কয়েক বছর আগে হাবিবউল্লাহ আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদ্রাসার হিফজ বিভাগে ভর্তি হয় এবং সেখানে আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে অবস্থান করছিল। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বিকেলে পড়াশোনার একপর্যায়ে হাবিবউল্লাহ মাদ্রাসার টয়লেটে যায়। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে টয়লেট থেকে বের না হওয়ায় বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হয়। পরে এক শিক্ষক দারোয়ানকে ডেকে বিষয়টি জানালে তারা টয়লেটের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। ভেতরে ঢুকে দেখেন একটি পাইপের সঙ্গে গলায় প্লাস্টিকের রশি দিয়ে হাবিবুল্লাহ ঝুলে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে থানা-পুলিশ।
এ বিষয়ে কালিয়াকৈর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফাইজুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।