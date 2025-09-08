হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

মহাসড়কের পাশে যুবকের রক্তাক্ত লাশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়কের পাশ থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার বকচর কালিতলা এলাকায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে লাশটি পাওয়া যায়। পুলিশের ধারণা, গাড়ির ধাক্কায় ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফ্ফার হোসেন। তিনি স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের পাশে একটি লাশ দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে তারা পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নেয়। এ সময় ওই লাশের কাছে কোনো মোবাইল ফোন বা কোনো পরিচয়পত্র ছিল না। ওই যুবকের পরনে কালো রঙের টি-শার্ট ও প্যান্ট ছিল।

ওসি আরও বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রংপুর সার্ভিস লেনে দ্রুতগতির কোনো যানবাহন ওই যুবককে চাপা দিয়েছে। নিহত যুবককে ঘটনাস্থলের আশপাশের কেউ চেনেন না। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।

