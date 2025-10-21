হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগ: টেন্ডার বক্স ভাঙচুর, কার্যক্রম স্থগিত

পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি 

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্রের বক্স ভাঙচুর করে আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বানের শেষ দিনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একদল দুর্বৃত্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত দুটি আবেদন বক্সের একটি ভেঙে ফেলে এবং এর ভেতরে থাকা আবেদনপত্র ছিঁড়ে তছনছ করে দেয়। এ সময় খাদ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল আজ বেলা ৩টা। উপজেলা প্রশাসন এ দিনই বেলা ৩টায় লটারির মাধ্যমে ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে তার আগেই ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

এদিকে আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র নষ্টের ঘটনায় সময়মতো আবেদনপত্র জমা দিতে না পারায় অনেক আবেদনকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় যোগ্য আবেদনকারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা স্বপন কুমার বলেন, ঘটনার সময় উপস্থিত দুর্বৃত্তদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খাদ্য কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও নিরাপত্তা বিবেচনায় আপাতত ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

