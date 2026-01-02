হোম > সারা দেশ > গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় জামায়াতের প্রার্থীসহ আটজনের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা

গাইবান্ধা ও সুন্দরগঞ্জ প্রতিনিধি

মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) ও গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে মোট আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে পাঁচজন এবং গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে রয়েছেন তিনজন।

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনের পাঁচজন হলেন—জামায়াত প্রার্থী মাজেদুর রহমান মাজেদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী ছালমা আকতার ও মো. মোস্তফা মহসীন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী রমজান আলী এবং জাতীয় পার্টির মাহফুজুল হক সরদার। গাইবান্ধা-২ (সদর) আসনে বাতিল হওয়া মনোনয়নপ্রার্থীরা হলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মিহির কুমার ঘোষ এবং খেলাফত মজলিসের প্রার্থী এ কে এম গোলাম আযম।

আজ শক্রবার দুপুরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লা এই আট প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন।

তবে বাতিল হওয়া প্রার্থীদের জন্য আপিলের সুযোগ রয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁরা আপিল করতে পারবেন। আপিল নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনের পরবর্তী কার্যক্রম এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

